Новые тренды макияжа, которые покоряют Instagram - ФОТО

Самые смелые бьюти-идеи последние годы появляются не на кутюрных показах, а в Instagram. Ведь именно здесь самая высокая конкуренция креативности в этой сфере. И чаще всего идеи из Instagram выходят за рамки соцсети и распространяются в обычной жизни миллионов человек.

Представляем два новых тренда, которые точно вам полюбятся и войдут в вашу жизнь:

"Слезы русалки"

Звездные визажисты особенно полюбили этот прием: он не требует идеальной техники и поставленной руки, зато макияж моментально становится неординарным. Начните с выбора оттенка теней: вы можете поэкспериментировать с палитрой, а можете отталкиваться от доминирующего в вашем образе цвета. Планируете надеть лавандовый жакет? Отлично - вооружайтесь тенями этого оттенка!

Возьмите кисть среднего размера, наберите пигмент или жидкие тени и нанесите во внутренний уголок глаза. Готово! На все подвижное веко можно нанести кремовый хайлайтер для влажного сияния или пудровые тени нейтрального оттенка. Хотите создать вечерний вариант? Добавьте классическую ретрострелку и не забудьте про тушь!

Арт-стрелка

Еще один безусловный тренд - двойная или одинарная арт-стрелка, немного небрежная, как будто вы быстро прочертили линию, а не корпели над макияжем полчаса. Суть в том, что линия проводится по подвижному веку, повторяя контур глаза. Смельчаки выбирают для такой стрелки цветные подводки, а консерваторы, вдруг решившиеся на бьюти-эксперимент, пробуют вдохнуть новую жизнь в традиционный черный лайнер.

Кстати, линию можно рисовать двойную, зигзагообразную, волнистую - все, что советует вам ваша фантазия. И не забудьте сделать селфи с томно прикрытыми глазами - в этот раз это точно актуально!

Н. Гасымова

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