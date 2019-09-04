14 эффектных образов Кайи Гербер - ФОТО

Вчера, 3 сентября, свой день рождения отметила одна из самых успешных и перспективных моделей современности - Кайя Гербер.

Как сообщает Lady.Day.az, у дочери Синди Кроуфорд не было шансов избежать хотя бы проб на модельном поприще - ее первые шаги оказались настолько успешными, что теперь Кайя нарасхват на неделях моды, а сама девушка из "внешней копии" своей звездной мамы выросла в модного инфлюенсера.

В повседневной жизни Гербер обожает ультрамодные панамы и демократичные кеды, кожаные скини и "папины" пиджаки, футболки с обложками культовых музыкальных альбомов и мини на грани фола.

Представляем самые эффектные и "фирменные" образы именинницы за этот год:

Н. Гасымова

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