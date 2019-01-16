5 универсальных вещей, которые подойдут каждой - ФОТО

Найти предмет гардероба, который подходит твоему типу фигуры всегда сложно. Но мы знаем 5 предметов, которые точно подойдут каждой.

Джинсы из плотного денима

У идеальных джинсов есть одна общая черта: они созданы из плотной джинсовой ткани. Такие брюки на первой примерке сидят чуть плотнее, чем нужно, зато отлично моделируют силуэт, смотрятся дорого вне зависимости от цены и долгие годы служат верой и правдой своей владелице.

Миди-юбки

Юбки, чья длина заканчивается в отрезке между коленом и щиколоткой, не только на пике моды сегодня, они еще и идут девушкам с любым ростом и типом фигуры. Миди открывает и подчеркивает самую тонкую часть ноги, делая тем самым свою обладательницу визуально выше и стройнее, и смотрится уместно как в офисе, так и на неформальных встречах.

Блейзеры

Наверняка в вашем гардеробе есть хотя бы один блейзер, а если нет, то рекомендуем срочно обзавестись удлиненным жакетом. Блейзеры универсальны, им несложно уживаться с джинсами, брюками и тонкими платьями, они могут заменять более громоздкие куртки и мастерски маскировать любые недостатки фигуры - настоящий маст-хэв.

Платья с запахом

Не устанем благодарить Диану фон Фюрстенберг за создание самого комплиментарного фасона платья - с запахом. Оно легко маскирует широкие бедра, делает акцент на груди и тонкой талии, и его можно смело носить круглый год как с босоножками, так и с любимыми ботильонами.

"Мужские" белые сорочки

Не зря Виктория Бекхэм обожает эту деталь гардероба (и наверняка заимствует рубашки из шкафа своего супруга Дэвида): сорочки свободного кроя - база всех повседневных образов. Если вам больше по душе небрежный стиль, то стоит обзавестись моделью из хлопка и сочетать ее с укороченными джинсами и любимыми кедами. А более утонченным натурам придутся по вкусу струящиеся шелковые блузки, которые можно носить как навыпуск, так и неплотно заправляя в юбки и брюки с высокой посадкой.

Н. Гасымова

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