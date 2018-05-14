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14 мая 2018 14:27

Виктория Боня в Каннах повторила образ Анджелины Джоли - ФОТО

На днях 38-летняя Виктория Боня появилась на премьере фильма "Девушки солнца". Пользователи Сети заметили, что наряд блогера очень напоминает тот, в котором 42-летняя Анджелина Джоли блистала на премии BAFTA-2018 в Лондоне.

  

13 мая Виктория Боня в очередной раз появилась на красной ковровой дорожке: она пришла на премьерный показ фильма "Девушки солнца" режиссера Ева Хассон.  Для своего выхода блогер выбрала элегантное черное бархатное платье отечественного дизайнера Беллы Потемкиной. Наряд она дополнила длинными серьгами и ожерельем. Поклонники Бони в Инстаграме восхитились ее чувством стиля и осыпали Викторию комплиментами. Однако некоторые внимательные интернет-пользователи не могли не увидеть безусловное сходство аутфита звезды с образом Анджелины Джоли на премии BAFTA-2018 в Лондоне. Тогда актриса была одета в черное бархатное платье-бюстье с высоким разрезом от Ralph & Russo. 

  

Woman.ru


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