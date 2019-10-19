19 октября 2019

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Как заработать много денег? <span class="color_red">- Рассказывает успешный финансовый консультант Анастасия Веселко</span>

Карьера

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Как заработать много денег? - Рассказывает успешный финансовый консультант Анастасия Веселко
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19 октября 2019 12:52

Как заработать много денег? - Рассказывает успешный финансовый консультант Анастасия Веселко

Обычно фразу "Чтобы заработать много денег, надо ... " завершают так: "надо много работать". Это вредная установка глубоко засела в нашем сознании. 

Именно эту тему в одной из своих последних публикаций в своем популярном блоге в Instagram затронула известный гид по финансам для женщин, консультант по финансовой грамотности и автор успешного проекта "Девушка с деньгами" Анастасия Веселко. В блоге в Instagram она рассказывает о том, как планировать бюджет, как правильно инвестировать, разбирает вопросы ипотеки, создания бизнеса, выбора целевой аудитории, рекламы и т.д. А на этот раз задала своим подписчикам очень важный вопрос: "Что  делать, чтобы много зарабатывать".

Как сообщает Lady.Day.Az, А. Веселко отметила, что многие все еще рассматривают путь тяжелой работы как условие достижения успеха. А вот коучи по богатству хором провозглашают "Работать надо не много, а головой" или "Не много, а эффективно".

Никогда не используйте в качестве мерила интенсивность своего труда. Подобная мерка бессмысленна. Если вы трудитесь упорно, это может убаюкивать и вселять в вас веру в эффективность вашего труда. Измерять нужно тем, насколько разумно вы работаете. Никогда не путайте вложение времени с эффективной работой.

Веселко советует спросить себя:

"Использую ли я свое время и ресурсы наилучшим образом?"

"Работаю ли я разумно или только упорно вкалываю?"

Н. Гасымова

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