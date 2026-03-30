30 марта 2026 11:06

Визажисты дали советы по выбору кистей для макияжа

При выборе кисти для макияжа важно оценить состояние кожи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных визажистов.

Так, по их словам, плотные кисти не подойдут обладательницам сухой кожи, поскольку это спровоцирует шелушение. Лучше отдать предпочтение пушистым кистям-дуофибрам, которые создадут эффект воздушного распыления. Если кожа жирная, стоит подобрать инструмент с плотно набитым ворсом (например, кабуки с плоским срезом), чтобы замаскировать расширенные поры. Такие кисти позволят "втаптывающими" движениями внедрить пигмент в микрорельеф.

"В моей практике я часто сталкиваюсь с тем, что женщины списывают плохой вид кожи на качество крема, хотя виновата кисть. Слишком жесткий ворс разрушает липидный слой, из-за чего кожа реагирует воспалением или потерей влаги. Я лично наблюдала, как переход на мягкую синтетику таклонового типа помогал клиентам восстановить барьерную функцию кожи рук и лица в кратчайшие сроки", - добавила косметолог и биохимик Валерия Ромашина.


Просмотров: 156

