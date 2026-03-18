Омолаживающие стрижки для женщин 45+

Полные щеки, мягкий овал и желание выглядеть стильно - знакомая история? Многие женщины ошибочно думают, что их выбор стрижек после 45 лет ограничен. На самом деле все наоборот: правильно подобранная прическа способна творить чудеса, визуально вытягивая лицо и делая образ более легким.

Журналисты "Вкуса жизни" изучили рекомендации стилистов и собрали три беспроигрышных варианта для полных девушек.

Удлиненный боб

Стилисты единодушны: для женщин с пышными формами это номер один. Боб с более длинными передними прядями выстраивает вертикали, за счет чего лицо кажется уже и гармоничнее. К тому же он отлично маскирует область под подбородком, мягко прикрывая ее.

Лучше всего выбирать градуированные или асимметричные варианты - они смотрятся актуально и элегантно при любых обстоятельствах.

Каскад средней длины

Секрет каскада - в многослойности. Волосы, подстриженные лесенкой, дают объем именно там, где он нужен, и при этом вытягивают силуэт. Плавные переходы между уровнями добавляют стрижке легкости и делают ее более женственной.

Тем, кто не хочет прощаться с длиной, стилисты рекомендуют каскад с филированными кончиками. Он убирает лишнюю тяжесть и придает облику изящество.

Удлиненное каре с асимметрией

Каре, которое заканчивается чуть ниже подбородка, тоже отлично работает. Оно зрительно вытягивает овал и убирает акцент с нижней зоны лица. Небольшая асимметрия или смещенный пробор придают прическе движение и живость, отвлекая взгляд от лишних округлостей. А если добавить мягкие волны, образ получается особенно нежным и молодым.

Челка - важный акцент

Косая, удлиненная или асимметричная челка способна сделать черты мягче и добавить образу нотку загадочности. А вот от густой прямой челки стилисты рекомендуют держаться подальше - она только добавляет лишней ширины лицу.

Сменить прическу - это как выдохнуть после долгого дня. Вроде бы мелочь, а внутри сразу становится легче.