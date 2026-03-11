11 марта 2026

11 марта 2026 14:38

Маска для всех типов волос - миф: дерматолог развенчивает главные заблуждения

Если вы выбирали средства с пометкой "для всех типов волос" - эта статья для вас.

Журналисты проекта "Вкус жизни" поговорили с дерматологом-трихологом клиники DocMed Екатериной Кандинской и выяснили, что большинство популярных представлений о масках для волос не имеют ничего общего с реальностью, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.

Что маска реально делает с волосом

Видимая часть волоса (стержень) не является живой тканью. Она состоит преимущественно из кератиновых белков, воды, липидов и пигментов. Волос не способен к метаболизму, не "дышит" и не "питается" из маски в биологическом смысле. Однако это не означает, что маски бесполезны - они работают по физико-химическим механизмам.

Основной эффект большинства масок - кондиционирующий: сглаживание чешуек кутикулы, уменьшение шероховатости поверхности, снижение трения между волосами. Специальные компоненты (катионные агенты, силиконы, полимеры) адсорбируются на поврежденных участках, формируя тонкую пленку, которая уменьшает электризацию, облегчает расчесывание и усиливает блеск.

Маска улучшает внешний вид волоса и снижает дальнейшее повреждение, но не восстанавливает стержень волоса до исходного состояния. Секущиеся кончики невозможно "склеить" надолго. Самый доказательный метод устранения выраженного сечения - стрижка плюс профилактика дальнейшего повреждения (термозащита, кондиционирование, бережный уход).

Существуют ли маски "для всех типов волос"? С научной точки зрения - скорее нет, хотя такой термин используется в маркетинге. Универсальные маски дают умеренный кондиционирующий эффект, подходящий многим, но не оптимальный для всех.

К слову, на данный момент нет ни одного исследования, которое подтверждало бы эффективность "народных" средств. Наоборот, такие компоненты, как луковый сок, кефир, майонез, масла могут оказывать негативный эффект. К потенциальным побочным эффектам относят контактный дерматит, усиление зуда, обострение хронических кожных заболеваний, неприятный запах и неопрятный внешний вид.

Как часто использовать маску

  • Неповрежденные волосы - 1-2 раза в месяц или по необходимости.
  • Окрашенные / осветленные волосы - примерно 1 раз в неделю.
  • Тонкие волосы - 1 раз в 7-14 дней, избегая корней.
  • Частота подбирается индивидуально; избыточное использование приводит к перегрузу, а не к улучшению качества волос.

Как правильно использовать маску

  • Наносить на длину, не на кожу головы (если это не лечебная маска).
  • На слегка отжатые волосы.
  • Соблюдать рекомендованное время выдержки.
  • Ориентироваться на состояние волос, а не на принцип "чем больше - тем лучше".


