Стилисты рассказали, как ухаживать за кудрявыми волосами

Для правильного ухода за кудрявыми волосами важны этапы очищения, увлажнения, питания и стайлинга.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Они советуют отдавать предпочтение бессульфатным шампуням, которые будут мягко очищать волосы без пересушивания. После них важно использовать кондиционер или маску для увлажнения и питания - наносить их нужно на влажные волосы, отступая от корней, на несколько минут.

Для стайлинга кудрявых волос подойдут специальные кремы, гели или муссы, которые помогут сформировать завиток и защитить волосы от внешних факторов. Их нужно наносить на влажные волосы (формировать завитки можно руками или с помощью диффузора).

"В моей практике часто встречаются случаи, когда из-за неправильного ухода кудрявые волосы теряют свою красоту и упругость. Важно помнить, что кудрявые волосы нуждаются в особом внимании и заботе, и правильный уход поможет сохранить их здоровье и красоту на долгие годы. Не стоит забывать, что на состояние волос влияет и общее здоровье, а так же необходимое количество витаминов", - добавила эксперт Вероника Селезнева.