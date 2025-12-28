Врач назвала указывающие на раннее появление морщин привычки

Врач-дерматолог Ксения Кобец назвала распространенные привычки, которые указывают на раннее появление морщин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий комментарий публикует New York Post.

В первую очередь Кобец предупредила о негативном влиянии на внешний вид стресса и отсутствия полезных овощей и фруктов в рационе. Помимо этого, она призвала пользоваться солнцезащитным кремом, особенно светлокожим людям.

"Если у человека нет регулярного ухода за кожей, особенно если он не пользуется солнцезащитным кремом ежедневно, даже если он не находится на открытом воздухе, то со временем у него с большей вероятностью появятся морщины", - уточнила эксперт.

Кроме того, доктор подчеркнула, что курение истончает кожу и ускоряет появление на ней заломов.

"Если человек курит - хотя здесь играет роль множество генетических и экологических факторов, - у него, скорее всего, будут морщины, особенно вокруг рта", - заявила Кобец.