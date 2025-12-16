Как правильно ухаживать за кожей рук зимой?

Чтобы в зимний период сохранить кожу и ногти здоровыми, нужно мыть руки только теплой водой, регулярно использовать питательный крем и делать горячую парафинотерапию.

Как передает Day.Az, такие советы в беседе с "Газетой.Ru" дала тренер учебного центра сети салонов "Пальчики" Елена Лихова.

"В зимний сезон наша кожа подвергается перепадам температур, воздействию холодного ветра или отопления в помещениях. Чтобы сохранить кожу рук и ногти здоровыми, нужно помнить о базовых правилах. Регулярно используйте питательный крем для рук в течение дня. Мойте руки только теплой комфортной водой. Чрезмерно горячая вода приводит к сухости кожи, а холодная - вызывает ее шелушение. При этом всегда тщательно вытирайте руки, поскольку обильная влажность нарушает водно-липидный баланс кожи. За 10 минут до выхода из дома наносите защитный крем. Носите перчатки и варежки только из натуральных материалов, так как в синтетических материалах кожа не дышит, а потеет и теряет влагу. Надевать их лучше в помещении, перед выходом", - рассказала Лихова.

Эксперт также рекомендовала мыть посуду и убираться в резиновых перчатках, поскольку химия, которая содержится в моющих средствах, разрушает рH-баланс кожи. Появляются сухость, стянутость кожи и заусеницы.

"Следите за кутикулой - если быстро разрастается, есть заусенцы, то ее нужно регулярно 3-5 раз в день смазывать специальным маслом или кремом для кутикулы. Ухаживайте за ногтями. Регулярный правильный маникюр также важен для поддержания ваших рук в идеальном порядке. Радуйте свои руки спа-уходом. В зимний период хорошо выполнять услугу горячей парафинотерапии - эффект от нее будет заметен после первого раза. Придерживайтесь здорового питания, потому что красота идет изнутри. Сократите количество соленой, острой, сладкой и жирной пищи. Придерживайтесь здоровых привычек и соблюдайте питьевой режим. Пользуйтесь увлажнителями воздуха в помещениях", - посоветовала Лихова.