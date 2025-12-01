Какие процедуры спасают кожу от стресса зимой?

Справиться с сухостью, раздражением и тусклым цветом лица помогут щадящие пилинги и биоревитализация.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала косметолог, преподаватель и основатель учебного центра "КосметПросвет" Наталья Моисеенко.

"Если кожа реагирует шелушением, то советую обратить внимание на мягкие формулы. Предпочтение я отдаю молочным, миндальным или пробиотическим пилингам. Они аккуратно снимают ороговевшие клетки, освежают кожу и, в отличие от агрессивных кислот, не вызывают пересушивания", - рассказала косметолог.

Она также добавила, что важно делать неинвазивную карбокситерапию.

"Это одна из моих самых рекомендуемых процедур для зимы. Она мягко улучшает микроциркуляцию, борется с тусклостью и помогает коже удерживать влагу. При этом воздействие комфортное, без повреждений, что идеально для чувствительной кожи в холодный сезон", - отметила эксперт.

По мнению Моисеенко, также важно делать деликатную биоревитализацию.

"Для борьбы с обезвоженностью Наталья рекомендует легкие увлажняющие препараты. "Зимой хорошо подходит мягкая биоревитализация. Это не стимулирующие коктейли, а легкие формулы с гиалуроновой кислотой, которые уменьшают сухость и снимают чувство стянутости. Именно такие средства наиболее физиологичны в холодный период", - уверила она.

Косметолог призвала не тратить деньги на несколько процедур.

"RF-лифтинг в холода часто усиливает сосудистую реактивность и вызывает длительное покраснение. А глубокие пилинги, которые иногда рекламируют как "зимнее обновление", без реальных показаний лишь ухудшают состояние пересушенной кожи. А SPA-процедуры дают приятный расслабляющий эффект, но важно понимать: на барьерные функции и глубокое увлажнение они практически не влияют. Это деньги за временное ощущение комфорта, а не за долгосрочный результат для кожи", - заключила Моисеенко.