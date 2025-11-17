Врач назвал правильную последовательность действий во время принятия душа

Хирург по пересадке волос клиники Smile Hair, расположенной в Стамбуле, Мехмет Эрдоган назвал правильную последовательность действий во время принятия душа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий комментарий публикует The Sun.

По словам доктора, сначала нужно мыть тело, затем лицо и только потом голову. Он объяснил, что данный порядок действий может существенно повлиять на сохранение здорового внешнего вида волос.

"Многие люди наносят шампунь и кондиционер, а затем продолжают мыть тело, позволяя остаткам средств оставаться на коже головы слишком долго. Длительное нахождение продуктов на коже головы закупоривает поры и повреждает волосяные фолликулы", - пояснил медик.