Женщин предупредили об опасности дешевой туши для ресниц

Использование дешевой туши для ресниц сопряжено с потенциальными рисками для здоровья, обусловленными наличием в составе агрессивных химических компонентов, способных провоцировать аллергические реакции и воспалительные процессы, рассказала "Газете.Ru" исполняющая обязанности заведующего кафедрой биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ, кандидат технических наук Екатерина Вольнова, передает Day.Az.

Эксперт перечислила потенциально опасные ингредиенты, которые часто содержатся в дешевой косметике для глаз.

"Например, натуральный пчелиный воск. Он может выступать аллергеном, вызывая зуд, гиперемию кожи век и раздражение слизистой оболочки глаза. Локализация воспаления по линии роста ресниц нередко приводит к их ослаблению и выпадению", - объяснила она.

Не менее опасны синтетические полимеры и смолы низкого качества.

"Для придания стойкости и объема в дешевой косметике часто используются летучие силиконы и синтетические смолы (например, поливинилпирролидон). Эти вещества, высыхая, образуют жесткую, непластичную пленку, которая при моргании и механическом воздействии легко крошится, попадая на слизистую глаза и вызывая микроповреждения (микротравмы). Это может приводить к синдрому "сухого глаза", конъюнктивиту и ощущению инородного тела", - предупредила эксперт.

Кроме того, синтетические отдушки являются частыми провокаторами контактного аллергического дерматита, в особенности у лиц с чувствительной кожей. А красители могут содержать токсичные элементы, такие как соли хрома и никеля, а также потенциально канцерогенные анилиновые красители.

"Таким образом, для минимизации рисков рекомендуется отдавать предпочтение продукции от производителей, подтвердивших свою репутацию, и ориентироваться на товары среднего и высшего ценового сегмента, где контроль качества и безопасность состава, как правило, являются приоритетом", - резюмировала она.