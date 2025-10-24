Косметолог объяснила, как замедлить появление морщин и потери тонуса кожи

В борьбе с морщинами может помочь аппаратная косметология.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала преподаватель-косметолог международной сети учебных центров Эколь Надежда Поспелова.

"При морщинах можно использовать как аппаратные, так и инъекционные методы. К аппаратным относятся игольчатый и фракционный RF-лифтинг, масс-лифтинг, микротоки и другие процедуры, стимулирующие выработку коллагена. Из инъекционных методик применяются филлеры - они восполняют объемы в определенных зонах лица", - заявила эксперт.

Поспелова рассказала, что в борьбе с пигментацией будут эффективны химические пилинги, фототерапия и домашний уход с осветляющими средствами, предотвращающими появление новых пятен.

Тем, кто хочет убрать сосудистую сетку (купероз), эксперт рекомендовала попробовать фототерапию в сочетании с косметикой, укрепляющей сосудистые стенки.

По мнению врача, инвазивные методики довольно эффективны в борьбе с возрастными изменениями, но должны применяться только после тщательной оценки состояния кожи и подготовки пациента, тогда эффект будет естественным, а результат сохранится дольше.

"Если речь идет о более инвазивных косметологических процедурах, то чаще всего используются нити с насечками, которые помогают подтянуть кожу и скорректировать контуры лица, а также подтяжка. Но такие методы показаны далеко не всем, перед процедурами проводится строгий отбор пациентов. Перед установкой нитей и другими подобными вмешательствами важно оценить состояние кожи и подкожно-жировой клетчатки, а также подготовить пациента. Для подготовки как правило проводится курс аппаратных или инъекционных процедур, чтобы улучшить качество кожи" , - объяснила косметолог.

Поспелова предупредила, что заботиться о состоянии кожи и предотвращать ее старение следует уже с 25 лет.

"В этом возрасте снижается выработка гиалуроновой кислоты - одного из ключевых факторов, отвечающих за увлажненность и упругость кожи. Поэтому уже с 25 лет рекомендуется вводить в уход процедуры мезотерапии или биоревитализации, чтобы поддерживать оптимальный уровень гиалуроновой кислоты и продлить молодость кожи" - пояснила эксперт.