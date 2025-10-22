22 октября 2025

22 октября 2025 09:21

Косметолог предупредила об опасности бесконтрольного увлечения ретинолом

Косметолог Юлия Краева предупредила, что использовать набирающий популярность ретинол нужно с особой осторожностью и только после консультации со специалистом.

Как передает Day.Az, в беседе с "Абзацем" она отметила, что, несмотря на эффективность, у вещества есть побочные эффекты, а неверно подобранная концентрация может истончить кожу и повысить ее чувствительность к солнцу. Ошибки в применении и некачественный состав нередко приводят к ожогам.

Эксперт подчеркнула, что такие препараты должен назначать врач, учитывая состояние кожи и цели применения: для антивозрастного ухода и лечения акне рекомендации разные. По ее словам, ожоги часто возникают из-за неправильного нанесения, например, на влажную кожу, хотя она должна быть абсолютно сухой.

Краева добавила, что от ретинола стоит отказаться женщинам, планирующим беременность, так как избыток витамина А может вызвать патологии плода. Она также предостерегла от использования средства без защиты от солнца - ультрафиолет легко повреждает кожу, ослабленную ретинолом.


Просмотров: 102

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Красота

21 сентября 06:18

  • 1 160
Раскрыт точный механизм появления морщин

Красота

18 марта 17:03

  • 2 695
Чем может быть опасно гидрофильное масло?

Красота

6 мая 2023 00:06

  • 9 544
Раскрыты секреты идеальных образов Кейт Миддлтон

Красота

3 февраля 2023 11:47

  • 13 840
Как правильно ухаживать за кожей и определять её типы - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Красота

25 января 2023 10:49

  • 15 366
Одеть белый халат и взять в руки шприц не значит, что вы врач - косметолог Севиндж Абдуллаева