Косметолог предупредила об опасности бесконтрольного увлечения ретинолом

Косметолог Юлия Краева предупредила, что использовать набирающий популярность ретинол нужно с особой осторожностью и только после консультации со специалистом.

Как передает Day.Az, в беседе с "Абзацем" она отметила, что, несмотря на эффективность, у вещества есть побочные эффекты, а неверно подобранная концентрация может истончить кожу и повысить ее чувствительность к солнцу. Ошибки в применении и некачественный состав нередко приводят к ожогам.

Эксперт подчеркнула, что такие препараты должен назначать врач, учитывая состояние кожи и цели применения: для антивозрастного ухода и лечения акне рекомендации разные. По ее словам, ожоги часто возникают из-за неправильного нанесения, например, на влажную кожу, хотя она должна быть абсолютно сухой.

Краева добавила, что от ретинола стоит отказаться женщинам, планирующим беременность, так как избыток витамина А может вызвать патологии плода. Она также предостерегла от использования средства без защиты от солнца - ультрафиолет легко повреждает кожу, ослабленную ретинолом.