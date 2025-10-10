Пластический хирург назвал три операции, которые помогут вернуть молодость

Пластический хирург Андрей Леликов назвал три операции, позволяющие заметно омолодить лицо и шею. Он обратил внимание на возрастные изменения, которые происходят в трех основных областях лица: вокруг глаз, в средней зоне и на шее.

Как передает Day.Az со ссылкой на vm.ru, первое средство возвращения молодости - блефаропластика. Хирург удаляет излишки кожи и устраняет отечность вокруг глаз, что придает взгляду свежесть и открытость.

Второе - это SMAS-лифтинг, позволяющий восстановить четкий овал лица. При этой процедуре осуществляется подтяжка глубоких тканей, возвращая коже тонус и устраняя обвислости.

Третье - подтяжка шеи (платизмопластика). Врач проводит фиксацию тканей к костным структурам, ликвидируя морщины и дряблость кожи.

- Комплексная операция по подтяжке лица, шеи и блефаропластика позволяет добиться максимального визуального омоложения - человек выглядит на 10-15 лет моложе, - подчеркнул эксперт.

Леликов напомнил, что эти меры позволят достичь естественного результата, сохраняющегося надолго.