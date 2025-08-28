Врач назвала основные типы старения кожи

Старение кожи у каждого человека протекает по-разному: кто-то первым замечает сухость и мелкие морщины, у других появляются пигментные пятна или снижается упругость овала лица.

Как передает Day.Az, эти различия связаны не только с возрастом, но и с образом жизни, генетикой и гормональными изменениями, рассказала "Известиям" 27 августа врач-дерматокосметолог Екатерина Константиновская.

"Дерматологи выделяют несколько классических типов старения: пастозный, мелкоморщинистый, мускульный и деформационный. По сути, это отражение слабых зон каждого конкретного лица. Знание своего типа старения помогает точечно выбирать уход и процедуры, чтобы продлить молодость и поддержать лицо в тонусе", - пояснила врач Константиновская.

По словам специалиста, при пастозном типе быстрее проявляется склонность к отекам, при мелкоморщинистом - к сухости и выраженным морщинам. Мускульный тип стареет медленнее всего: лицо долго остается в тонусе, но с возрастом становится резче, появляются заломы. Деформационный тип связан с нарушением лимфооттока и набором веса - кожа провисает, а овал становится менее четким.

"На процесс влияют не только врожденные особенности. Помимо классической схемы, можно выделить и другие факторы старения кожи - они показывают, какие именно механизмы запускают изменения в каждом конкретном случае", - уточнила Константиновская.

Эксперт выделяет несколько типов старения кожи. Один из них - хронологическое, или естественное старение. С возрастом уменьшается выработка коллагена и эластина, что приводит к потере влаги, утончению и сухости кожи. На лице начинают появляться мелкие морщины, которые со временем становятся более выраженными.

Фотостарение, в свою очередь, возникает под воздействием ультрафиолетового излучения. У людей со светлым фототипом кожи оно проявляется особенно быстро. Кожа становится грубой и неровной, появляются пигментные пятна и глубокие морщины, особенно в области глаз и губ.

Гормональное старение связано с изменением уровня эстрогена в период менопаузы. Оно проявляется сухостью, истончением кожи и ускоренной потерей упругости. У женщин после 45 лет именно гормональные изменения часто становятся главным фактором старения кожи.

"Лайфстайл-старение напрямую отражает привычки человека. Нездоровый образ жизни ускоряет появление морщин и придает коже серый оттенок. У курильщиков морщины более глубокие и узкие, а капилляры становятся заметнее из-за сужения сосудов. Недостаток сна и постоянный стресс также ускоряют окислительные процессы, отчего кожа теряет сияние", - сказала Константиновская.

Врач отметила, что определить свой тип старения человек может самостоятельно, если внимательно отслеживать изменения кожи, но разумнее доверить это врачу. Пигментация и неровный тон указывают на фотостарение. Выраженная сухость и потеря плотности после 45 лет часто связаны с гормональными изменениями. А сероватый оттенок кожи и морщины - следствие образа жизни.

"Полностью остановить старение невозможно, но замедлить процесс реально. Базовый уход должен включать очищение мягкими средствами и увлажнение. И вопреки распространенному мнению, в погоне за сохранением упругой кожи стоит использовать SPF-защиту только при условии УФ-индекса 3 и выше", - подытожила Константиновская.