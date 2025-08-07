Дерматолог назвала факторы риска при загаре

Врач-дерматовенеролог, доцент ФМБА Наталия Сирмайс призвала избегать загара некоторым людям из-за риска развития рака.

Как передает Day.Az, в беседе с Lenta.Ru, эксперт дала советы желающим погреться на солнце. Она напомнила, что безопасного загара не существует - это всего лишь защитная реакция организма. В зоне риска - люди со светлой кожей, множественными родинками, дети до трех лет, а также пациенты с онкологией, аутоиммунными и рядом кожных заболеваний.

Особую осторожность следует соблюдать при приеме препаратов, вызывающих фоточувствительность, таких как тетрациклины, ретиноиды, НПВС, мочегонные и антигистаминные.

Врач посоветовала избегать солнца с 11:00 до 16:00, использовать солнцезащитные кремы с SPF 30-50+, обновляя их каждые два часа и после купания. Также рекомендуется носить защитную одежду и прятаться в тень.

Даже смуглая кожа нуждается в защите, а после пребывания на солнце важно увлажнять ее средствами с алоэ, пантенолом или антиоксидантами, сообщает RT.