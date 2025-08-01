Косметолог назвала причины появления расширенных пор

Расширенные поры на лице - распространенная проблема, с которой сталкиваются многие.

Как передает Day.Az, о том, почему они появляются и как правильно ухаживать за кожей, рассказала "Известиям" косметолог и основатель Академии массажа и косметологии Анна Шедная.

"Поры не могут открываться или закрываться, это миф. Они лишь растягиваются из-за различных факторов. К расширению пор приводит целый ряд причин. В первую очередь это генетическая предрасположенность: у людей с жирным типом кожи проблема выражена сильнее. Значительное влияние оказывают и гормональные изменения, особенно в подростковом возрасте, во время беременности или при приеме контрацептивов", - объясняет специалист.

По ее словам, немаловажную роль играет неправильный уход за кожей: агрессивное очищение, недостаток увлажнения или злоупотребление кислотами могут усугубить ситуацию. С возрастом проблема может усиливаться из-за естественного снижения выработки коллагена и эластина, что приводит к потере упругости кожи.

Кроме того, негативное влияние оказывает ультрафиолетовое излучение, которое утолщает кожу и способствует деформации пор. Также частое умывание не решает проблему, а усугубляет ее, пересушивая кожу и усиливая выработку себума.

"Важно использовать мягкие очищающие средства без агрессивных компонентов, не забывать об увлажнении и обязательно применять солнцезащитный крем с SPF 30-50. Полезно также следить за питанием, уменьшить количество стрессов и регулярно консультироваться с косметологом для подбора индивидуального ухода", - подытожила Шедная.