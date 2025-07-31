Врач назвала причины возникновения аллергии на солнце

Аллергия на солнце - это группа патологических состояний кожи, симптомы которых возникают под воздействием солнечных лучей.

Как передает Day.Az, о том, почему она возникает, какими симптомами сопровождается и что следует делать для профилактики, 31 июля "Известиям" рассказала врач-аллерголог медицинской компании "СберЗдоровье" Дарья Чернушевич.

Одним из проявлений аллергии на солнце является индуцированная солнечная крапивница - аллергическое заболевание кожи, которое может возникать под влиянием ультрафиолетовых лучей типов А и В.

"Под воздействием ультрафиолетового излучения на кожу в организме человека активируются так называемые тучные клетки иммунной системы. Они содержат гранулы с активными веществами, которые могут оказывать различные эффекты в тканях органов. При высвобождении этих гранул под влиянием солнечного света происходит выброс гистамина - вещества, которое организм вырабатывает при аллергии и воспалительных процессах, что способствует расширению кровеносных сосудов", - пояснила врач.

Так, воздействие ультрафиолетовых лучей, добавила она, может вызывать у человека солнечную крапивницу, которая проявляется высыпаниями в виде волдырей, а также интенсивным кожным зудом

Кроме того, аллергия на солнце может проявляться фотодерматинами - воспалительными реакциями организма, которые возникают при взаимодействии ультрафиолетовых лучей типа A с различными веществами, присутствующими на поверхности кожи либо внутри организма. Стоит отметить, что подобные реакции могут быть аллергического, токсического или контактного характера.

Фототоксические и фотоаллергические реакции чаще всего связаны с приемом определенных лекарственных средств, среди них: обезболивающие, некоторые группы антибиотиков, противогрибковые препараты и ряд лекарств, которые используются в кардиологии.

"При попадании в организм лекарства связываются с белками крови, образуя комплексы, которые под воздействием солнечного света могут провоцировать развитие данных реакций. Главное различие между ними заключается в механизме развития: фототоксическая возникает при одновременном контакте провоцирующего вещества с кожей и ультрафиолетовыми лучами, а фотоаллергическая представляет собой иммунный ответ на вещество, которое становится аллергеном после пребывания человека под солнечным светом", - сказала Чернушевич.

Развитию фотоконтактного дерматита, помимо приема вышеперечисленных лекарственных средств, также могут способствовать различные красители/ароматизаторы, содержащиеся в косметике и парфюмерии. Кроме того, к нему могут приводить и некоторые компоненты растений. Классическим примером подобной реакции является ожог кожи борщевиком. Его сок содержит светочувствительные вещества - фурокумарины, которые при попадании на кожу и воздействии ультрафиолета, способны повреждать кожные покровы.

Для всех фотодерматитов характерны высыпания на коже, похожие на солнечный ожог. В зависимости от степени повреждения это может быть как просто покраснение кожных покровов, так и образование на ней элементов в виде пузырей с жидкостью внутри. В местах высыпаний, так же как и при солнечной крапивнице, возникает интенсивный зуд, особенно при нахождении человека на солнце.

"При появлении симптомов аллергии на солнце необходимо обратиться на консультацию к аллергологу или дерматологу, особенно если есть подозрение на взаимосвязь с приемом препаратов. Это можно сделать не только очно, но и при помощи телемедицинских сервисов. Так, при отсутствии лечения возможны серьезные повреждения кожи, а в редких случаях - системные реакции, требующие госпитализации", - подчеркнула специалист.

Лечение солнечной аллергии проводят с помощью наружных противовоспалительных средств, которые содержат глюкокортикостероиды. Также пациенту назначают специальные уходовые средства, которые способствуют восстановлению и регенерации поврежденных кожных участков.

Чтобы снизить риск развития солнечной аллергии, рекомендовано придерживаться следующих базовых мер. Независимо от времени года, если ультрафиолетовый индекс превышает значение 2-3 - необходимо наносить солнцезащитное средство с фактором защиты SPF минимум 15-30 на открытые части тела примерно за 15-20 минут перед выходом на улицу. Стоит отметить, что его необходимо обновлять каждые два часа и после контакта с водой. В периоды с 11 до 14 часов дня желательно избегать нахождения на солнце, так как в это время оно проявляет наибольшую активность.