29 июля 2025

29 июля 2025 15:49

Определен критический возраст, после которого ускоряется старение

Ученые из Китайской академии наук обнаружили, что старение тела происходит неравномерно: около 50 лет наступает переломный момент, после которого процессы износа организма ускоряются.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликовано в журнале Nature.

К такому выводу ученые пришли в результате анализа восьми систем организма у 76 человек в возрасте от 14 до 68 лет. Резкие биологические изменения исследователи зафиксировали в интервале между 45 и 55 годами. Особенно заметно старение затрагивало сердечно-сосудистую систему - в частности, аорту - главный сосуд организма, снабжающий кровью внутренние органы.

Авторы работы пришли к выводу, что старение развивается не постепенно, а волнообразно - с периодами стремительных перемен. Также, по их мнению, сосуды могут играть ключевую роль в распространении веществ, запускающих старение по всему организму.

Исследователи надеются, что дальнейшее изучение так называемых "точек биологического сдвига" поможет глубже понять механизмы возрастного износа организма и найти пути его замедления. 


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