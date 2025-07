Учёные раскрыли секрет появления морщин

Как передает Day.Az, дело не только в увядании, но и в механике - кожа теряет способность "возвращаться на место" после ежедневных микродвижений.

Ученые из Бингемтонского университета (США) провели масштабное исследование, которое помогло объяснить, как именно и почему образуются морщины с возрастом.

Их работа проливает свет на механический аспект старения кожи, доказывая, что возрастные изменения - это не только биохимия, но и физика.

Результаты эксперимента опубликованы в журнале Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. В рамках работы исследователи растягивали миниатюрные полоски кожи, взятые у людей в возрасте от 16 до 91 года.

Этот процесс имитировал постоянное воздействие движений лица, моргания, улыбок и других выражений, с которыми сталкивается кожа ежедневно.

Как выяснили ученые, с возрастом кожа теряет эластичность и способность восстанавливаться после растяжений, вызванных ежедневными мимическими движениями.

Чтобы продемонстрировать этот эффект, ученые прибегли к неожиданной аналогии - толстовки и пластилина: если на молодой коже складка исчезает, как только движение прекращается, то у пожилых людей она "запоминается".

Открытие может стать основой для новых методов замедления старения кожи и разработки более эффективных косметологических решений.