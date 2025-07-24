24 июля 2025

24 июля 2025 15:58

Врач рассказала о вреде кондиционера для кожи лица

Часто люди при умывании используют кондиционеры для лица, не зная, что оно может вызывать обезвоживание и шелушение.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.ru" рассказала врач-косметолог клиники эстетической медицины "Гельтек" Александра Камышникова.

"Перепад температур между раскаленным асфальтом улицы и ледяным воздухом офиса - стресс для кожного барьера. Он ослабевает, теряет способность удерживать влагу и становится еще более уязвимым перед УФ-излучением", - отметила косметолог.

При этом врач дала рекомендации о том, как защитить свою кожу вместо использования кондиционера. Она посоветовала использовать антиоксиданты: витамин С, Е, ниацинамид и другие.

"Среди самых эффективных - витамин С, он осветляет тон кожи и стимулирует выработку коллагена. Еще сюда можно отнести витамин Е, который увлажняет и укрепляет защитный барьер, и ниацинамид (B3), снимающий воспаления и уменьшающий последствия УФ-излучения. Есть также ресвератрол и феруловая кислота, которые усиливают защиту от вредного воздействия городских загрязнений", - поделилась Камышникова

Эксперт также рекомендовала использовать в уходе за кожей гиалуроновую кислоту и SPF-средства.


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