21 июля 2025

21 июля 2025 11:02

Стилист назвала способы скрыть выпирающий живот с помощью одежды

Стилист Клэр Холл назвала способы скрыть выпирающий живот с помощью одежды.

Как передает Day.Az, соответствующий комментарий публикует The Sun.

В первую очередь специалист обратила внимание на корректирующее белье. По ее мнению, идеальным вариантом станут утягивающие колготки и шорты с высокой талией.

Кроме того, Холл посоветовала при создании образа делать акценты на других частях тела - например, на плечах. Вдобавок она призвала отказаться от узких джинсов, поскольку они подчеркивают выпирающий живот. Вместо них лучше выбрать брюки с широкими штанинами с боковой молнией.

Помимо этого, эксперт предложила присмотреться к плиссированным юбкам А-силуэта, кофтам с оборками или вещам с баской над линией талии. Также она порекомендовала выбирать одежду на размер больше.

В заключение собеседница издания дала несколько советов по покупке купальников. Cкрыть выпирающий живот помогут бикини, у которых плавки имеют высокую посадку и V-образный вырез.


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