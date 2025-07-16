16 июля 2025

16 июля 2025 11:40

Врач дал советы по правильной стрижке ногтей в домашних условиях

Подолог Эктор Алонсо заявил, что при неправильной стрижке ногтей повышается риск их врастания.

Как передает Day.Az, в беседе с изданием Vanitatis он дал несколько советов по выполнению этой процедуры в домашних условиях.

"Стричь ногти нужно прямо. Затем необходимо подпилить острые края по бокам", - пояснил Алонсо. По его словам, так можно избежать врастания ногтей, дискомфорта и боли во время ходьбы.

Однако многие люди закругляют ноготь во время стрижки, что выглядит красиво, но не является небезопасным, уточнил врач. Дело в том, что в таком случае в период роста ноготь будет следовать заданной кривизне. В результате он станет регулярно повреждать кожу и впиваться в нее, предупредил Алонсо.


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