Названа самая популярная пластическая операция

Международное общество пластической хирургии (ISAPS) на Всемирном конгрессе в Сингапуре заявило, что блефаропластика стала самой популярной операцией в 2024 году. Востребованность процедуры связана с быстрой реабилитацией.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала пластический хирург Мария Хайдар.

"Весомый плюс блефаропластики - минимальная инвазивность и быстрый реабилитационный период. Операцию можно делать под местной анестезией или внутривенным наркозом. А аппаратная косметология поможет быстрому восстановлению. Это делает процедуру привлекательной для занятых людей, так как выписывается пациент из стационара в день операции", - рассказала эксперт.

По мнению Хайдар, еще одна причина популярности блефаропластики заключается в том, что наступила эра видеосвязи.

"Гибридный рабочий режим, планерки и совещания по видеосвязи заставили нас посмотреть на себя через призму видеокамеры, которая акцентирует внимание на верхней части лица, особенно на глазах и веках. Теперь признаки усталости, мешки под глазами и нависшие веки стали более заметны", - объяснила врач.

Среди преимуществ блефаропластики Хайдар выделила омоложение без изменения внешности.

"Блефаропластика позволяет выглядеть свежее и моложе, но при этом сохранить естественные черты. Это важно для тех, кто не хочет кардинальных изменений, но при этом желает выглядеть моложе", - заявила хирург.

Врач обратила внимание, что операция популярна и среди аудитории до 30 лет. По словам Хайдар, пациенты соглашаются на блефаропластику, чтобы избавиться от тяжелого и уставшего взгляда.