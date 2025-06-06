6 июня 2025

6 июня 2025 11:37

103-летняя блогерша раскрыла секреты красоты

Блогерша зрелого возраста Джоан Пэтридж из Великобритании раскрыла секреты красоты.

Как передает Day.Az, соответствующий комментарий публикует New York Post (NYP).

103-летняя инфлюэнсерша назвала нанесение румян способом визуально омолодиться. При этом она подчеркнула, что важно улыбаться не слишком сильно, чтобы косметика не скатывалась в складки кожи.

Вдобавок Пэтридж уточнила, что использует подводку, чтобы сделать взгляд более выразительным. "Красота для меня означает естественность во всем. Приятно чувствовать себя хорошо, независимо от того, сколько тебе лет - ты не можешь обойтись без румян", - заявила блогерша.

Женщина, которая обрела интернет-славу благодаря роликам о своей бьюти-рутине в доме престарелых, рассказала, что использует минимум косметических продуктов. Однако она каждое утро наносит макияж и растушевывает продукты, чтобы они выглядели естественно.


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