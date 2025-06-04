Королева красоты пожаловалась на одиночество

Участница "Мисс Гранд Интернешнл-2025" от Великобритании рассказала, что не может найти пару из-за пугливости мужчин.

Как передает Day.Az, причины своего одиночества она раскрыла Daily Star.

24-летняя Хэрриотт Лейн пожаловалась, что мужчины боятся даже звать ее на свидания. Кажется, что ее ровесники чувствуют себя неуверенно рядом с ней из-за ее красоты и успешности. При этом женщина отметила, что не страдает без отношений. "Я знаю, что правильный человек, который мне подходит, придет в нужное время, - заявила королева красоты. - Сейчас я очень счастлива, я путешествую по миру и фокусируюсь на том, что у меня есть".

Лейн известна участием в международном конкурсе красоты "Мисс Интернешнл-2019". Тогда она заняла пятое место, а после открыла компанию по обучению девушек, желающих побеждать на конкурсах красоты. Лейн уверена, что участие в подобных конкурсах дает множество возможностей. Она призналась, что благодаря им поверила в себя и обрела настоящих подруг.

Королева красоты отметила, что ей нравится вдохновлять других людей. Она напомнила, что родилась в самой обычной семье и смогла многого добиться самостоятельно.