Косметолог дала советы по уходу за кожей шеи

Кожа шеи имеет другое строение, не такое, как на лице, она более тонкая и более чувствительная.

Как передает Day.Az, врач-косметолог, дерматовенеролог клиники ОМНИУС Ирина Нельга рассказала "Известиям", каким должен быть уход за ней.

"Платизма - поверхностная мышца шеи, которая простилается от ключицы к нижней трети лица, покрывающая переднюю поверхность шеи. Она очень подвижная, практически не имеет сальных желез, что приводит к сухости и формированию морщин, поэтому уход в этой зоне должен быть особенным. Ведь возраст женщины выдает в первую очередь именно шея", - отметила она.

По ее словам, возрастные изменения на шее появляются часто, в форме так называемых колец Венеры. Причинами возникновения могут быть: генетические предрасположенности человека, особенность строения мышечного каркаса, и образ жизни.

"Мы очень часто смотрим в телефон, наклоняем голову, это приводит к активной подвижности головы, и как результат у нас появляются эти горизонтальные опоясывающие заломы на шее", - добавила врач.

При этом важны домашний интенсивный уход и процедуры в кабинете у косметолога. С 25 лет рекомендуется начинать обязательный уход за кожей шеи. Это в первую очередь очищение, тонизация, увлажнение и питания, применение защитных средств в период солнечной активности.

"Крем для шеи должен содержать в своем составе гиалуроновую кислоту, коллагено-эластиновый комплекс, витамин С. При нанесении крема косметологи рекомендуют наносить его массажными движениями от ключицы к верхней части шеи, поглаживающими движениями. Проводить этот массаж в течение двух-трех минут, для того чтобы улучшились кровообращение, циркуляция, и эффективность от средства при таком подходе будет более выраженной", - посоветовала Нельга.

Улучшить тонус и качество кожи на шее могут инъекционные методики - мезотерапия и биоретализация. Также при гипертонусе шеи и при повышенном проявлении заломов применяется ботулинотерапия, которая расслабляет платизму, делает выраженный овал лица и подтягивает кожу шеи.

"При закладке глубоких "колец Венеры", косметологи предлагают процедуру бланширования гиалуроновой кислотой, то есть мы заполняем эти морщинки, и эффект сохраняется на шесть-девять месяцев. Для улучшении состояния качества кожи, когда она дряблая и может пальцами "защипываться" в складку, есть ээфективные аппаратные процедуры, такие как лазерная шлифовка, либо же радиоволновой микроэкологический лифтинг. Их принцип основан на стимуляции коллагена, уплотнении и подтяжке кожи шеи", - объяснила врач.