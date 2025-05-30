Названы ключевые правила выбора безопасной косметики

При выборе косметики важно обращать внимание на её состав.

Как передает Day.Az со ссылкой на News.ru, об этом заявила аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Наталья Попова.

По ее словам, предпочтение следует отдавать средствам с минимальным количеством ингредиентов.

Правильный уход помогает надолго сохранить здоровье и красоту кожи. Попова рекомендует изучать этикетку перед покупкой: чем меньше компонентов в составе, тем ниже риск негативной реакции.

Стоит выбирать натуральную косметику с маркировками organic, natural или cruelty-free, что говорит о снижении содержания вредных веществ.

Также эксперт советует заранее изучать репутацию бренда и отзывы покупателей, а новые средства обязательно тестировать, даже если они позиционируются как гипоаллергенные. Перед использованием важно нанести небольшое количество продукта на внутреннюю сторону руки и проследить за реакцией кожи.