Дерматовенеролог рассказала об опасности розацеа

Розацеа - это хроническое воспалительное заболевание кожи, которые проявляется покраснением, расширенными сосудами, узелками и гнойничками. Высыпания располагаются исключительно на лице.

Как передает Day.Az, доцент кафедры детских болезней медицинского факультета Государственного университета просвещения, дерматовенеролог Марина Гуреева рассказала "Известиям" о причинах болезни и осложнениях.

"Болезнь имеет волнообразное течение - периоды обострения сменяются ремиссией. Чаще встречается у людей со светлой кожей (I-II фототип) в возрасте 30-50 лет, но может возникать и у молодых. Развитию заболевания могут способствовать предрасположенность к патологическим изменениям сосудов, стрессы, нарушения гормонального равновесия, воздействие химических агентов. Воспаление может усугубить наличие в коже клеща Demodex folliculorum", - объяснила врач.

По ее словам, спусковым крючком для заболевания могут послужить загар, сильные стрессы, длительное воздействие высоких или низких температур - работа на открытом воздухе, в горячих цехах, профессиональные занятия зимними видами спорта. Также повлиять могут диета с употреблением большого количества горячей пищи и напитков, тонизирующих веществ и специй, злоупотребление алкоголем, некоторые косметические средства - спирты, отдушки, абразивные скрабы.

Среди возможных осложнений эксперт назвала утолщение кожи носа, лба, подбородка, а также поражение глаз (офтальморозацеа) - сухость, конъюнктивит, кератит - и возникновение сопутствующих психологических проблем (низкая самооценка, тревожность из-за внешнего вида). Кроме того, расширение сосудов может стать постоянным.

При розацеа не рекомендуется использовать жесткие полотенца, скрабы, механическую чистку, применять спиртосодержащие тоники и агрессивную косметику. Вместе с тем нельзя ходить в сауну, баню с горячими компрессами, находиться на солнце без SPF-защиты (нужны минимум SPF 30-50). Не стоит пить горячий кофе или чай, алкоголь, есть острое.

Дерматовенеролог добавила, что полное излечение невозможно, но можно добиться стойкой ремиссии. Она рекомендовала внести изменения в питание и образ жизни, исключить триггеры (алкоголь, острое, кофеин, исключить действие высоких и низких температур), управлять стрессом - заниматься йогой, медитацией. При этом нужно лечить сопутствующие болезни, связанные с желудочно-кишечным трактом, гормональными нарушениями.

"Розацеа требует комплексного подхода: медикаментозное лечение (назначается строго врачом дерматовенерологом в зависимости от клинической формы заболевания), правильный уход, исключение провоцирующих факторов. При первых симптомах обращайтесь к дерматологу, чтобы подобрать индивидуальную терапию", - посоветовала Гуреева.