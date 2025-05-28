Врач рассказала о причинах гликации и ее влиянии на кожу

Гликация - это биохимический процесс, при котором молекулы сахара, находящиеся в избытке в организме, связываются с белками, жирами или нуклеиновыми кислотами.

Как передает Day.Az, о его причинах "Известиям" рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог, основатель сети клиник эстетической медицины доктора Михайловой "Реформа" Наталья Михайлова.

По ее словам, особую опасность для кожи представляет гликация коллагена - белка, отвечающего за упругость, эластичность и молодость кожи.

"При гликации коллагеновые волокна как бы сшиваются между собой, становятся жесткими и теряют свою функциональность. Это отражается на внешнем виде кожи: она становится сухой и атопичной, теряет упругость и тонус, тускнеет, приобретает сероватый оттенок. Со временем появляются признаки преждевременного старения - выраженные заломы, морщины, отечность, темные круги под глазами, а также гиперпигментация", - сказала Михайлова.

Эксперт подчеркнула, что признаки гликации могут проявляться и у молодых людей, если в рационе постоянно присутствуют продукты, запускающие этот процесс. По ее словам, к этому может привести потребление зажаренных блюд. Например, даже рыба, обладающая ценными жирными кислотами, при сильной обжарке превращается в фактор гликации.

Также этот процесс активно стимулируют быстрые углеводы, которые содержатся в рафинированном сахаре, меде, сладостях, выпечке, газированных напитках, белом хлебе. Даже в привычных йогуртах, хлебцах, хлопьях может содержаться значительное количество скрытого сахара, добавила она.

"Особенно важно контролировать так называемый добавленный сахар - тот, который не естественным образом содержится в продуктах, а вносится производителем. Дополнительным фактором, усиливающим вредное воздействие сахара, становится режим питания. Частые перекусы и отсутствие достаточных промежутков между приемами пищи вызывают постоянные колебания уровня сахара и инсулина", - рассказала Михайлова.

Врач рекомендовала соблюдать интервалы между приемами пищи - в среднем от 4 до 6 часов. Она добавила, что перекусы, если они всё же необходимы, желательно строить по принципу белково-жирового баланса, например использовать орехи, яйца, несладкие йогурты, авокадо. В то же время сладкие перекусы, такие как булочки, пирожные и другие десерты, приводят к резкому скачку сахара в крови, а затем к его столь же резкому падению, что вызывает гипогликемию, чувство усталости, раздражительность и снижение концентрации.

"Гликация и связанный с ней избыток сахара в организме не только ухудшают состояние кожи, но и оказывают системное воздействие. Уровень иммунной защиты снижается, что проявляется частыми простудными заболеваниями, общей вялостью. На коже это может проявляться в виде постоянных воспалений, повышенной чувствительности, раздражения, шелушения", - заключила она.