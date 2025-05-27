Косметолог дала советы по уходу за кожей в летний период

В летний период высокая солнечная активность, излучение действует на кожу не самым благоприятным образом, если оно излишне. В результате это приводит к процессу фотостарения.

Как передает Day.Az, врач косметолог-дерматолог клиники эстетической медицины "Галактика" Олеся Лученкова рассказала "Известиям", как ухаживать за кожей летом.

"[Фотостарение -] это не только появление пигментных пятен, но и расширение капилляров, воспалительные процессы, утолщение поверхностного слоя кожи, ухудшение качества коллагеновых и эластиновых волокон. И это приводит к состоянию эластоза. Чтобы понять, что это такое, достаточно посмотреть на очень старенькую бабушку. Ее кожа вся морщинистая, в складочках. Солнечное воздействие значительно приближает нас к такому варианту кожных покровов", - отметила она.

По ее словам, чтобы сохранить здоровье и молодость кожи, обязательно нужно использовать солнцезащитный крем, а также солнцезащитные очки, головные уборы, не загорать с 12:00 до 16:00 в активный период солнечного влияния на отдыхе, на море, в горах.

Один из основных защитных механизмов кожи при воздействии солнечного излучения - выработка меланина, то есть появление пигмента. Это и темный загар на коже, и локальные пигментные пятна.

"Для того чтобы уберечь кожу от появления избытка пигмента и появления различных пигментных пятен, необходимо обязательно использовать солнцезащитный крем. И наносить его нужно ежедневно за 10-20 минут до выхода на улицу, потому что химические факторы защиты в солнцезащитном креме должны вступить в биохимическую реакцию с поверхностными клетками кожи. Сразу может работать только крем с физическими факторами защиты", - добавила врач.

Важно также увлажнять кожу, чтобы качество коллагеновых волокон, ее упругость, тонус не снижались под действием солнечных лучей. Среди эффективных процедур косметолог назвала мезотерапию или биоревитализацию. В этом случае специалисты делают множественные мелкие инъекционные проколы и вводят гиалуроновую кислоту и антиоксиданты для того, чтобы создать гомеостаз, улучшить уровень увлажненности, чтобы кожа в летний период противостояла солнечному излучению.

"Современные косметологи обладают различными аппаратными методиками, которые подготавливают кожу за 10-14 дней до отпуска или солнечного воздействия. Это такие процедуры, как HydraFacial уход, Dermadrop и другие методики, которые выравнивают рельеф, обладают антиоксидантным действием, увлажняющим действием, лимфодренажным эффектом и повышают защитные свойства кожи", - сказала Лученкова, добавив, что такие процедуры могут проводиться и после отпуска.

Также существует фотодинамическая терапия, которая воздействует на иммунитет кожи, ее здоровый вид, снимает воспаление. Она делает ее более устойчивой и к солнечному воздействию, и к воздействию различных негативных факторов, поступающих извне.

"Перед отпуском необходимо провести щадящие процедуры, воздействующие на поверхностный слой кожи и ее микрорельеф, чтобы ее тон был ровным и защитные свойства более выражены. В летний период нельзя пользоваться средствами с ретиноидами, витамином С, если вы не делали это ранее, можно получить ожог кожи. И самое важное: активно увлажняйте кожу в летний период", - посоветовала Лученкова.