26 мая 2025

26 мая 2025 10:16

Найдены ночные перекусы, которые не отразятся на фигуре

Ночные перекусы - не табу, даже если вы следите за фигурой, успокоила диетолог Анастасия Тараско. Какие блюда и напитки помогут утолить голод перед сном и не навредят ни пищеварению, ни весу?

Как передает Day.Az, эксперт рекомендует есть за 2-3 часа до сна. Нагрузка на пищеварительную систему будет небольшая, а организм успеет усвоить питательные вещества. При этом выработке гормонов, отвечающих за нормальный сон и обмен веществ, тоже ничто не помешает.

Но если аппетит разыгрался прямо в постели, и уснуть на голодный желудок не получается, подойдут легкие и полезные продукты. В приоритете овощи, зелень, немного фруктов, отметила собеседница издания "Подмосковье сегодня".

Хорошим вариантом для позднего перекуса станет овощной салат с оливковым маслом, небольшое количество белка (яйца, куриная грудка), горсть орехов, а также протеиновый коктейль на кефире, молоке или его растительном аналоге.


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