Утренние привычки для молодости - 5 эффективных решений

Если вы хотите как можно дольше сохранять кожу свежей и упругой, начните с простого: ежедневная защита от солнца - ваша лучшая стратегия против старения.
Почему это важно
Как передает Day.Az, многочисленные исследования подтверждают: до 80% признаков старения кожи вызваны солнечным излучением. Речь идёт не только о ярком летнем солнце и ожогах от UVB.
Более опасны UVA-лучи, которые проникают в глубокие слои кожи круглый год - даже в пасмурную погоду и через окна.
Именно UVA разрушают коллаген и эластин, что приводит к потере упругости, морщинам и дряблости. Не случайно дерматологи шутят: "UVB - от слова "burn" (ожог), UVA - от слова "age" (старение)".
Тем не менее, только 23% женщин во Франции защищают кожу каждый день. Остальные рискуют увидеть морщины гораздо раньше срока.
Что делать
Найти качественный дневной крем с SPF и использовать его каждое утро, вне зависимости от времени года. Современные текстуры лёгкие, незаметные и даже многофункциональные - защищают не только от солнца, но и от загрязнений, пыли и синего света. Но помните: при длительном пребывании на солнце дневного крема недостаточно - нужен полноценный солнцезащитный продукт.
5 фаворитов с SPF - защита и уход в одном
1. Гель-крем с SPF 30 от Byoma
Лёгкий и освежающий
Обеспечивает широкую защиту от UVA и UVB и интенсивно увлажняет кожу. Приятная гелевая текстура, не перегружает.
2. Крем от морщин SPF 30 с растительным коллагеном от Typology
Без отдушек и силиконов
Увлажняет, поддерживает упругость, сглаживает мелкие морщины и защищает от солнца. Идеален для чувствительной кожи.
3. Флюид против несовершенств SPF 50+ от Garnier
Сильный щит и лечение в одном флаконе
BHA и ниацинамид очищают поры и улучшают текстуру кожи, а высокая защита SPF блокирует старение.
4. Увлажняющий крем Ginzing SPF 30 от Origins
Для уставшей кожи
Не только защищает от UV и городской пыли, но и оживляет кожу благодаря мощным антиоксидантам.
5. Крем против пигментных пятен B3 SPF 50 от Vichy
Прозрачный и эффективный
Формула с витамином B3 и мощной защитой SPF помогает справляться с возрастными изменениями и осветляет кожу.