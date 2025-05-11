Как избавиться от расширенных пор в домашних условиях - без визита к косметологу

Сделать поры по-настоящему меньше невозможно - увы, они "зашиты" в твою ДНК. Но повлиять на их видимость вполне реально! Главное - знать, какие привычки помогают коже выглядеть гладкой, а какие только усугубляют ситуацию. Вот короткий и практичный гайд на каждый день.

1. Умывайся дважды в день

Это база. Чем чище кожа, тем меньше в порах скапливается себума и загрязнений. Выбирай мягкие очищающие гели с натуральными экстрактами - без пересушивания, но с хорошим очищением.

2. Мой кисти и спонжи

Каждый день. Даже если немного. Остатки косметики и бактерии вызывают воспаления и комедоны, расширяя поры и делая рельеф кожи заметнее.

3. Используй праймер

Наноси его перед тоном: он "заполняет" поры и выравнивает поверхность кожи. Эффект - как от фильтра, но в реальности.

4. Не забывай про увлажнение

Обезвоженная кожа реагирует жирным блеском. Чем стабильнее увлажнение, тем меньше салоотделение - а значит, и поры выглядят аккуратнее.

5. Обязательно защита от солнца

SPF - не только защита от фотостарения. Ультрафиолет сушит кожу, и она компенсирует это избытком себума. Выбирай средства с SPF и увлажняющими компонентами.

6. Пилинги и кислоты

Раз в неделю устраивай мягкий кислотный пилинг. Он удалит омертвевшие клетки и уменьшит риск закупорки пор. Лучше всего подойдут средства с АНА и ВНА-кислотами.

7. Введи ретинол в вечерний уход

Он ускоряет обновление кожи и уменьшает выделение кожного сала. Только аккуратно - начинай с низкой концентрации и не забывай про SPF днём.

8. Распаривание с эфирными маслами

Пар открывает поры и подготавливает кожу к глубокому очищению. После сеанса - обязательно скраб или пилинг. Не переусердствуй: 1 раз в неделю достаточно.

9. Лёд - твой друг

Протирание лица кубиком льда после очищения сужает поры и тонизирует кожу. Особенно хорошо работает после распаривания: контраст температур делает своё дело.

10. Меньше молочки

Некоторые исследования связывают молочные продукты с высыпаниями и повышенным салоотделением. Уменьшение их в рационе может улучшить состояние кожи.