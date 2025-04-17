17 апреля 2025

17 апреля 2025 11:48

Как сохранить волосы чистыми надолго

Блогерша и врач-дерматолог Ри Адель раскрыла способ сохранить волосы чистыми надолго. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В размещенном видео доктор рассказала о необычном методе использования сухого шампуня. По ее словам, продукт действует гораздо лучше, если его использовать перед сном. "Кожа головы вырабатывает больше всего жира ночью. За это время сухой шампунь может его полностью впитать. Поверьте мне, вы проснетесь со свежими и нежирными волосами, которые сохранятся в течение всего дня", - отметила специалист.

При этом Адель посоветовала не втирать средство в волосы и не держать при его распылении близко к голове. Расстояние 10-15 сантиметров будет достаточным, считает доктор.


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