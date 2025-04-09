Эксперт дала советы по сохранению молодости кожи

Стресс, недосып и тревожность портят состояние кожи. Для того чтобы замедлить ее старение, нужно сочетать грамотный уход, здоровый образ жизни и защиту от внешних факторов.

Как сохранить молодость, рассказала "Известиям" и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина, передает Day.Az.

Она объяснила, что поэтапный уход сохранит тургор - упругость - кожи и не даст ей стать "тоньше" с возрастом. Для очищения эксперт порекомендовала использовать мягкие средства без агрессивных ПАВ, для увлажнения - кремы с гиалуроновой кислотой, керамидами. Сыворотки с витамином С, Е, ниацинамидом - в качестве антиоксидантов.

Ретиноиды, производные витамина А, которые воздействует на сальную железу, подавляя ее активность и уменьшая ее в размерах, также помогают обновлять кожу. Лялина уточнила: можно использовать пилинги: AHA/BHA-кислоты для отшелушивания и сияния кожи.

Также эксперт предупредила, что летом необходимо защищаться от солнца. Она посоветовала использовать солнцезащитный крем SPF 30 и выше ежедневно и избегать длительного пребывания на солнце, особенно с 10 до 16 часов.

Кроме того, по словам Лялиной, помогут поддержать овал массажи лица и йога.

"Важный фактор поддержания эластичности кожи - 1,5-2 л воды в день. Качественный сон 7-9 часов в прохладной, затемненной комнате улучшит кровообращение и поможет насытить кожу кислородом. Используйте шелковую наволочку для уменьшения заломов", - порекомендовала специалист.

Вместе с тем она отметила, что для поддержания молодости кожи необходимо здоровое питание, поэтому нужно есть больше овощей, фруктов, зелени, белков, продуктов с омега-3: рыба, орехи, льняное масло. Сахар и обработанные продукты, как утверждает эксперт, лучше свести к минимуму.

"Минимизируйте стресс, избегайте хронического недосыпа и тревожности. Откажитесь от вредных привычек - курение и алкоголь ускоряют старение и снижают выработку коллагена", - заключила Лялина.