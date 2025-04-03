Стало известно, чем полезен SPF-крем при правильном применении

Ты можешь выбрать идеальные кремы и сыворотки по составу, но если наносишь их в неправильном порядке - эффект легко сводится к нулю. А в худшем случае - средства вступят в конфликт и вызовут раздражение. Поэтому вот подробный, выверенный маршрут для твоего утреннего (и вечернего) ухода - шаг за шагом.

Как передает Day.Az, об этом пишет pravda.ru.

1. Макияж - прочь

Начинай с демакияжа. Всегда. Это не обсуждается. Пока ты не смоешь косметику, очищение будет бессмысленным, а поры - забитыми. Даже если на лице только SPF или лёгкая пудра, всё равно сначала снимаем.

2. Умывание

Теперь - пенка или гель. Это финальный аккорд в очищении. Он смывает остатки макияжа, средства для его удаления и дневные загрязнения. Только на полностью чистую кожу можно наносить последующие продукты.

3. Тоник

Обязательный шаг, особенно после умывания с водой. Тоник восстанавливает pH-баланс кожи, может слегка отшелушивать и подготавливает лицо к лучшему усвоению кремов и сывороток.

4. Специальные средства

Здесь идут точечные помощники: сыворотки, ампулы, концентраты, средства от прыщей или пигментации. Это этап самых активных формул. Наноси их сразу после тоника - они лучше проникают в глубину кожи.

5. Увлажнение

Теперь закрепляем эффект. Увлажняющий крем питает, смягчает и удерживает влагу. Наноси аккуратно, по массажным линиям - от центра к периферии, снизу вверх.

6. Солнцезащитный крем с химическим фильтром

SPF нужен всегда: зимой, в пасмурную погоду и даже если ты сидишь дома. Химические фильтры работают, только если нанесены до плотных кремов. И помни: декоративная косметика со SPF - не замена полноценной защите.

7. Крем для век

Если кожа вокруг глаз сухая или стянутая - используй. Если нет - можно обойтись без него. Главное - не путать с кремом для лица: кожа век намного тоньше и требует особого состава.

8. Масло для лица

Используешь масло? Отлично, но наносим его последним из увлажняющих средств. Оно создаёт барьер, запечатывая влагу. Главное - не переборщить, чтобы не забить поры.

9. Минеральный SPF

Если тебе больше подходит минеральный санскрин - меняем местами! Его наносят после всех средств, как финальный шаг ухода.

10. Макияж

Теперь можно приступать к декоративной косметике: тон, консилер и всё остальное. Хочешь - добавь праймер, но не забывай, что он может перегрузить чувствительную кожу.