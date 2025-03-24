Косметолог призвала избегать ботокса в молодом возрасте

В молодом возрасте ботокс может привести к опущению век.

Как передает Day.Az, об этом заявила врач, к.м.н., косметолог, дерматоонколог Наталия Сирмайс.

В беседе с "Радио 1" в пятницу, 21 марта, специалист подчеркнула, что ботокс опасно делать не у профессионала. Также она призвала учитывать риски и побочные эффекты, среди которых - опущение век, приподнятость бровей. По ее словам, зависит всё от дозы и мышечного каркаса.

В настоящее время, отметила косметолог, имеются методики поверхностного введения препарата, которые не действует на мышечное волокно, а направлены именно на разглаживание кожи. Между тем, предупредила она, есть рецепторы, которые могут со временем стать менее чувствительными к ботулотоксинам, и поэтому в будущем эффект будет уже не таким, как прежде.