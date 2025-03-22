Косметолог назвала пять главных правил ухода за кожей тела

Еженедельное скрабирование - необходимая процедура для всех типов кожи тела. Об этом "Газете.Ru" рассказал сервис доставки продуктов Купер совместно с врачом-дерматокосметологом и пластическим хирургом Иситой Ханалиевой, передает Day.Az.

"Даже при сухой коже нужно использовать скраб для естественного процесса обновления, но важно, чтобы он был мелкодисперсным. Для огрубевшей и жирной кожи подойдет более крупнодисперсный", - начала эксперт.

Ханалиева отметила, что после скрабирования любой питательный крем впитывается на 30-50% лучше, чем обычно, так как при процедуре происходит полноценная стимуляция обновления клеток кожи тела.

По словам врача, увлажнение и питание - обязательный этап ухода. Ханалиева заявила, что в зависимости от типа кожи после душа можно использовать молочко, эмульсию или жирный крем.

Врач отметила, что самые активные ингредиенты для питания - витамины A, E и группы B. Косметолог подчеркнула, что также важны увлажняющие компоненты - гиалуроновая кислота, мочевина и другие вещества.

"На шее кожа очень тонкая, здесь нужны гидрофильные компоненты и "увлажнение" более плотными текстурами. Для кожи живота подходят дренирующие препараты - антицеллюлитные или согревающие. На ногах нужны плотные жирные текстуры с гидрофобными компонентами, чтобы кожа не трескалась", - пояснила Ханалиева.

Эксперт рассказала, что для сухой кожи необходимы средства жирной консистенции на основе авокадо, с мочевиной или другими маслами. Что касается жирного типа кожи, то можно использовать гидрофильные, легкие увлажняющие средства, где в составе минимум масел.

Ханалиева рекомендовала отказаться от пилингов, поскольку они содержат до нескольких кислот одновременно, которые легко могут травмировать кожу. По словам врача, лучше купить скрабы и абразивы.

Кроме того, косметолог не советует использовать масла для тела в чистом виде, потому что они расширяют поры и забивают их, что приводит к появлению черных точек и закупорке сальных протоков. Ханалиева считает, что даже при массаже лучше брать с собой увлажняющие эмульсии или кремы, чтобы смешать масло с ними.

Косметолог также напомнила, что важно не забывать про уход за руками и ногами.

"Голени и локти тоже входят в зону особого внимания - здесь мало сальных протоков, поэтому кожа не получает достаточного питания и увлажнения. Она быстро грубеет и меняет текстуру. Для ног рекомендую использовать крем с 10% мочевины. Этот же крем наносим на локти и на кожу коленей", - заключила эксперт.