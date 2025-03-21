Названа опасность популярных кремов от акне

Одним из самых популярных и эффективных средств борьбы с акне являются кремы с бензоилпероксидом. Однако они могут быть опасны при неправильном хранении или использовании, рассказал "Газете.Ru" доцент кафедры фармации Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Владислав Сепп, передает Day.Az.

"Опасность для здоровья человека представляют продукты разложения бензоилпероксида. При высоких температурах, под действием УФ-излучения (например, прямом воздействии солнечных лучей) это вещество может выделять бензол или активные радикалы. Активные радикалы образуются и при терапевтическом действии этого вещества, именно благодаря их выделению бензоилпероксид удаляет избытки кожного сала, очищает поры, окисляет клеточную стенку бактерий и тем самым уничтожает их. Но в случае избыточного выделения активных радикалов может происходить повреждение кожных покровов", - объяснил врач.

Контакт с бензолом, который является канцерогенным и достаточно токсичным веществом, даже в микродозах крайне нежелателен для человека, использующего косметические или лекарственные средства.

"При соблюдении всех норм и правил риск образования бензола минимален. Однако если вы не хотите рисковать, то можете заменить этот активный компонент на другие. Тогда вам нужно подобрать косметику с салициловой и азелаиновой кислотой, ретиноидами или маслом чайного дерева. Перед подбором средств от акне лучше проконсультироваться с врачом", - посоветовал Сепп.