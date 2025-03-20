Почему весной становится больше прыщей?

"Акне является воспалительным, длительно текущим заболеванием кожи. В его основе лежат множество причин, которые важно учитывать при лечении. Весна также вносит свои сложности в коррекции этого заболевания. Во-первых, изменение температуры и уровня влажности может значительно повлиять на состояние кожи. С приходом тепла мы начинаем чаще находиться на улице, потеть, кожа подвергается воздействию ультрафиолетового излучения, что может привести к закупорке сальных желез и в дальнейшем к воспалительным процессам", - объяснила специалист.

Во-вторых, по ее словам, весной часто возрастает уровень стресса. С переходом к более активной жизни, связанным с окончанием зимнего сезона, многие испытывают дополнительное напряжение. На фоне этого повышается уровень гормона стресса - кортизола, который влияет на обмен веществ в коже. Он стимулирует работу сальных желез, что увеличивает выделение себума и может привести к появлению закрытых и открытых комедонов.

Кроме того, весной обостряются аллергические реакции. Пыльца, которая в изобилии распространяется в это время, может вызывать аллергические дерматиты, что также провоцирует воспаление и появление акне.

"Лечение весеннего обострения акне требует комплексного подхода. Во-первых, важна правильная гигиена кожи. Очищающие средства должны подходить вашему типу кожи. Зачастую кожа с акне является пересушенной на фоне применения лечебных средств. Поэтому очищение должно быть достаточно мягким, чтобы дополнительно не пересушивать ее", - рассказала дерматолог.

Врач рекомендовала включить в уход за кожей средства с AHA и BHA кислотами либо с энзимами. Эти компоненты помогают предотвратить загрязнение пор, а также обладают противовоспалительными свойствами.

"Однако не забывайте, что важно не только правильно очищать кожу, но и увлажнять ее. Использование легких увлажняющих кремов, не содержащих масла, поможет сохранить правильный баланс влаги и восстанавливать нарушенный барьер кожи", - добавила стоматолог.

Кроме того, по ее словам, необходимо следить за питанием. Уменьшение потребления сладостей и углеводов, а также увеличение количества свежих овощей и фруктов помогут улучшить состояние кожи. Полезно включить в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, такие как рыба и орехи, а также антиоксиданты, содержащиеся в ягодах и зеленом чае.

"Не стоит пренебрегать физической активностью. Регулярные тренировки не только способствуют улучшению общего состояния здоровья, но и помогают снизить уровень стресса и нормализовать обмен веществ. Однако после тренировки важно не забывать смывать пот с кожи, чтобы избежать закупорки пор", - подчеркнула специалист.

Также она посоветовала обратить внимание на режим сна и управления стрессом. Качественный сон - это залог здоровья кожи. Нехватка сна может ухудшить состояние акне, поэтому старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки. Йога и медитация могут стать отличными инструментами в борьбе со стрессом.

"В некоторых случаях может потребоваться консультация дерматолога. Если акне вызывает серьезные проблемы и не поддается лечению домашними средствами, врач может порекомендовать более сильные препараты, такие как ретиноиды или антибиотики, которые помогут контролировать воспаление и уменьшить высыпания", - резюмировала дерматолог.