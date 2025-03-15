Врач дала советы по избавлению от «черных точек»

Грамотное очищение кожи поможет сузить поры и уменьшить количество камедонов ("черных точек"), рассказала врач-косметолог, дерматолог, дерматоонколог Валентина Насонова.

Как передает Day.Az, ее слова приводит "Лента.ру".

Насонова отметила, что полностью справиться с камедонами и расширенными порами нельзя, однако улучшить ситуацию можно за счет грамотного домашнего ухода и качественного очищения. По словам врача, очищение должно быть регулярным, причем важно использовать деликатные средства, которые не сушат кожу.

"Многие пациенты самостоятельно выдавливают "черные точки" - делать это категорически нельзя, поскольку существует риск инфицирования, усиления воспаления, появления рубцов", - добавила она.

Также дерматолог посоветовала не использовать в уходе масла, плотные жирные кремы с комедогенными (вызывающими закупорку пор) компонентами в составе. "Если у человека увеличена выработка кожного сала, можно использовать кислоты: гликолевую, азелаиновую, салициловую. Превосходно справляются с этой задачей топические ретиноиды", - сказала Насонова, порекомендовав обратиться к дерматологу для подбора уходовых средств.

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