17 февраля 2025

17 февраля 2025 17:00

Названы лучшие упражнения для борьбы с лишним весом

Фитнес-тренер Крейг Баллантайн назвал лучшие упражнения для борьбы с лишним весом. Его слова приводит Men Today, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт рекомендовал выполнять планку, велосипед, упражнение "мертвый жук", приседания с прыжками и прыжки на скакалке. Он посоветовал чередовать упражнения, делая по десять повторений. В конце круга нужно отдохнуть тридцать секунд и повторить упражнения до пяти раз.

Кроме того, Баллантайн заявил, что нужно скорректировать рацион. По его мнению, нужно создать дефицит калорий и тратить примерно на двадцать процентов калорий больше, чем потреблять.


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