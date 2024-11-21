Косметолог о главных причинах старения кожи

С течением времени организм подвергается возрастным изменениям, и кожа, которая является самым большим органом, отражает их в первую очередь. Однако эти процессы могут происходить быстрее, чем обычно, и тогда речь идет о преждевременном старении. Об основных факторах, которые этому способствуют, "Газете.Ru" рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог "СМ-Косметология" Нана Носарева, передает Day.Az.



Она отметила, что существует два вида старения кожи: естественное и преждевременное.

"Как правило, возрастные изменения происходят постепенно и чаще всего начинают визуально проявляться после 30 лет. Повернуть вспять процесс естественного (хронологического) старения невозможно, но профилактировать при помощи домашнего ухода, здорового образа жизни, косметологических методов - вполне возможно", - подчеркнула специалист.

Если говорить о преждевременном старении кожи, то оно обусловлено влиянием различных факторов, одним из которых является воздействие ультрафиолетового излучения (инсоляция, или, проще говоря, загар). Длительное нахождение под прямыми солнечными лучами в часы с 12:00 до 16:00 вызывает необратимые процессы в клетках кожи, из-за чего она теряет былую упругость, страдает барьерная функция, появляются морщины.

Другим вредным фактором, по ее словам, является курение. Никотин отрицательно сказывается на цвете кожи, ее упругости, повышает ее чувствительность к условиям окружающей среды. Существует такое понятие "кожа курильщика" - она имеет землистый цвет, лишена сияния. Поры становятся расширенными ввиду кислородного голодания, коллаген и эластин не синтезируется, на коже появляется куперозная сетка (расширенные сосуды).



"Негативно отражаются на состоянии кожи также регулярный стресс и недосып. Эти два процесса приводят к выработке большого количества гормонов стресса, прежде всего, кортизола и адреналина. Они стимулируют выработку гиалуронидазы, расщепляющей гиалуроновую кислоту. Также происходит выработка металлопротеиназ, губительно влияющих на коллаген и эластин, из-за чего возникает потеря упругости, сухость, сниженный тургор. Сальные железы под воздействием гормонов стресса продуцируют большое количество кожного сала (Себума). Из-за этого кожа становится жирной, поры расширяются, а при присоединении бактериальной флоры появляются еще и воспалительные элементы", - добавила специалист.



Немаловажную роль в преждевременном старении кожи играет и неправильное питание - чрезмерное потребление в пищу сладкого, фастфуда, жирного и жареного. Как объяснила врач, простые углеводы (мучное, сладкое) напрямую влияют на состояние коллагеновых и эластиновых волокон, провоцируют обезвоживание клеток. Со временем это приводит к потере упругости, эластичности, нездоровому цвету кожи, расширенным порам и ранним морщинам.

"Кожа состоит из коллагеновых и эластиновых волокон, структурной единицей которых является белок. Поэтому первое правило для красоты и молодости кожи - потребление достаточного количества белка. Его приблизительная суточная доза рассчитывается таким образом - 1 г белка на 1 кг веса. Если по ряду причин человек не может употреблять белок в нужном количестве, то его можно добирать из биодобавок, белковых коктейлей, препаратов коллагена и т.д. Но только после консультации с врачом", - отметила Носарева.



Еще одним фактором, способным привести к преждевременному старению кожи, она назвала неправильно подобранный ежедневный уход или его отсутствие. Если уход подобран не по типу кожи, то он будет не только не полезен, но даже вреден.

"Таким образом, сочетание здорового образа жизни, минимизация стрессовых ситуаций, качественный и подобранный по типу кожи домашний уход, защита от агрессивных факторов окружающей среды поможет сохранить кожу молодой и красивой долгие годы", - резюмировала косметолог.