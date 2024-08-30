Не вставая с кровати: это упражнение поможет ощутить легкость в теле с утра

В привычной жизни очень сложно найти время на полноценные занятия растяжкой. А ведь это очень важно для сохранения молодости и гибкости суставов. К тому же здоровая осанка отвечает за красоту и молодость лица - минимизирует видимость двойного подбородка и помогает предотвратить появление отечности.
Начни вводить растяжку в свою жизнь маленькими "порциями", делая быстрые и приятные упражнения в свободное время. Например, перед сном или сразу после пробуждения.
Это упражнение укрепляет мышцы спины, шеи, груди и бедер, а еще снимает напряжение. Делай его с утра или перед тем, как лечь спать, ведь для этого не нужно даже приподниматься с кровати.
- Ляг на правый бок. Заведи правую руку за спину и постарайся выпрямить ее - так, чтобы рука лежала перпендикулярно к телу
- Приподними левую ногу, согни ее в колене и поставь, не разгибая, за правую ногу
- Оставайся в таком положении минимум 20 секунд. Дыши расслабленно и обращай внимание на то, как тянутся твои мышцы. Затем повтори на другую сторону
Во время выполнения упражнения старайся не делать резких движений шеей. Также можешь немного покачиваться, приняв такую позу - это не только приятно, но и полезно для улучшения растяжки. При желании после завершения упражнения можно немного полежать на коврике с иголками. Если в твоем расписании не хватает времени на физические нагрузки, аппликатор Кузнецова поможет поддерживать тело в тонусе: улучшит микроциркуляцию и снизит болевые ощущения в спине и ногтах из-за сидячего образа жизни.
Источник