Не вставая с кровати: это упражнение поможет ощутить легкость в теле с утра

В привычной жизни очень сложно найти время на полноценные занятия растяжкой. А ведь это очень важно для сохранения молодости и гибкости суставов. К тому же здоровая осанка отвечает за красоту и молодость лица - минимизирует видимость двойного подбородка и помогает предотвратить появление отечности.

Начни вводить растяжку в свою жизнь маленькими "порциями", делая быстрые и приятные упражнения в свободное время. Например, перед сном или сразу после пробуждения.

Это упражнение укрепляет мышцы спины, шеи, груди и бедер, а еще снимает напряжение. Делай его с утра или перед тем, как лечь спать, ведь для этого не нужно даже приподниматься с кровати.

Ляг на правый бок. Заведи правую руку за спину и постарайся выпрямить ее - так, чтобы рука лежала перпендикулярно к телу

Приподними левую ногу, согни ее в колене и поставь, не разгибая, за правую ногу

Оставайся в таком положении минимум 20 секунд. Дыши расслабленно и обращай внимание на то, как тянутся твои мышцы. Затем повтори на другую сторону