Морская вода, солнце и хлорка: как защитить окрашенные волосы от всех угроз лета

Летом в тщательной защите нуждается не только наша кожа, но и волосы. Как в горячий сезон сохранить волосы блестящими и напитанными, а их цвет ярким и насыщенным, VOICE узнал у эксперта.

Палящее солнце, иссушающая морская вода и хлорированный басссейн... Летом угрозы для красоты и здоровья наших волос поджидают нас почти на каждом шагу! Поэтому только в наших силах сделать все возможное для защиты локонов и поддержания их в хорошем состоянии. Как сделать это правильно, мы узнали у эксперта.

Нужна ли окрашенным волосам защита от солнца

Жара, сухость, ультрафиолетовые лучи, морская соль, хлорированная вода - все эти факторы могут негативно сказаться на состоянии волос. Чтобы минимизировать риски, летний уход за волосами должен состоять из нескольких этапов.

Деликатное очищение

При мытье волос рекомендуется использовать шампунь для защиты цвета, разработанный специально для окрашенных волос. Это средство помогает сохранить цвет и влагу, предотвращая выцветание и сухость.

Увлажнение и питание волос

Увлажняющие маски для окрашенных волос являются необходимой базой. Следует использовать средства глубокого увлажнения. Применять этот косметический продукт необходимо один или два раза в неделю в зависимости от типа волос. Рекомендуемое время использования для достижения максимального эффекта - минимум 15 минут.

Термозащита для защиты цвета помогает сохранить цвет и влажность волос, а также обеспечит дополнительный уровень защиты от ультрафиолетовых лучей солнца. Наносить сыворотку лучше всего после укладки волос, чтобы придать им дополнительный объем.

Влияет ли морская вода на цвет

Морская вода содержит большое количество солей и минералов. Эти компоненты способны нарушить естественный баланс и ухудшить эластичность волос. Вследствие чего волосы становятся ломкими и матовыми.

Защитить волосы от морской воды возможно. Для этого существуют некоторые правила:

минимизация контакта общей длины волос с морской водой;

ношение головного убора или высокого хвоста;

использование термозащиты перед посещением пляжа.

Как влияет хлорированная вода в бассейне на цвет волос

Хлорированная вода, используемая в бассейнах, тоже может оказывать негативное влияние на состояние волос. Хлор является сильным окислителем, он может разрушить связки между молекулами кератина, из-за чего волосы станут ломкими и более уязвимыми.

Основные рекомендации по защите волос от влияния хлорированной воды:

Используй шампуни с увлажняющими свойствами, которые помогут компенсировать потерю влажности волос. Ограничь время пребывания в бассейне: хлорированная вода может нанести больше вреда, если ты проводишь в ней слишком много времени. Используй маски для волос с увлажняющими свойствами перед купанием. Это поможет закрыть поры на поверхности волос и предотвратить потерю влажности. Ограничь использование хлора в бассейне: если это возможно, то лучше всего выбирать бассейны, в которых используют природные средства для дезинфекции воды вместо хлора. Используйт защитные средства для волос с пленкообразующим эффектом.

Есть ли отличия для блондинок, рыжих и брюнеток в защите и уходе летом

Разбираемся в особенностях летнего ухода за волосами в зависимости от их цвета.

Блондинки

Для обладательниц волос светлого оттенка важно использовать солнцезащитные средства с высоким индексом защиты (SPF 30 и выше) перед выходом на улицу. Также стоит использовать специальные продукты для блондинок, которые содержат компоненты, защищающие светлые волосы от избыточного загрязнения.

Уход за волосами в летний сезон включает в себя использование увлажняющих масок, чтобы предотвратить сухость и ломкость. Волосы блондинок чувствительны к солнечному излучению, поэтому они требуют особого ухода.

Рыжие

Волосы рыжего оттенка наиболее склонны к повреждениям от солнечных излучений. Если не использовать соответствующие защитные средства, то рыжие волосы могут утратить свой естественный красный оттенок и стать светлее.

В уходе за подобными волосами рекомендуется использовать косметические продукты с компонентами, защищающими от повреждений. Также нельзя забывать про увлажнение, чтобы предотвратить сухость и ломкость.

Брюнетки

Девушек с подобным оттенком волос природа наградила встроенной защитой от солнечного излучения. Однако это вовсе не означает, что они могут игнорировать дополнительные меры защиты. Для брюнеток также требуются косметические продукты с увлажняющим эффектом и средства с компонентами, защищающими волосы от повреждений.

В целом, все типы волос в летний сезон требуют особого ухода и защиты от солнечного излучения. Однако для каждого типа лучше всего подбирать соответствующие продукты и меры предосторожности, чтобы сохранить здоровье и красоту определенных волос.

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