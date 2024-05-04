Эксперты рассказали, как избежать образования морщин во сне

Постоянный сон на одном и том же боку может увеличить риск появления морщин и асимметрии лица. Об этом дерматологи рассказали порталу "Health", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Морщины вызваны несколькими факторами: повторяющимися движениями, воздействием солнца, генетикой, питанием и факторами окружающей среды, например, ее загрязнением. Однако я сталкивался с асимметрией в морщинах у пациентов, а сами они сообщают, что у них более глубокие морщины на той стороне, на которой они спят", - рассказал доктор медицинских наук из Клиники Маунт-Синай Гэри Голденберг.

Исследования показывают, что сон на боку удобен для большинства людей и не несет рисков для здоровья. Но при обеспокоенности морщинами можно использовать специальные ремни и вибрирующие устройства, которые помогают спать на спине. Однако такая поза может быть опасна для людей с апноэ. Это состояние часто сопровождается храпом и приводит к остановкам дыхания во сне, которые повышают сердечно-сосудистый риск. Таким людям можно попытаться чередовать правую и левую сторону во сне.

Сон на шелковой наволочке и специальные антивозрастные подушки также могут помочь, отметили эксперты. Но только в теории: нет научных доказательств их эффективности.

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